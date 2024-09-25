بنوك إسرائيلية: زيادة كبيرة بتحويل المدخرات للخارج

وطنا اليوم:قفزت التحويلات المالية من إسرائيل إلى الخارج بما يصل إلى سبعة أضعاف منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأمر الذي أرجعه محللون إلى تحوّط الكثير من الأسر التي رفعت شعار “الشيكل الأبيض لليوم الأسود”.

وذكرت صحيفة “إيكونوميست” أن السيناريو الكابوسي بالنسبة لاقتصاد إسرائيل هو حرب شاملة مع حزب الله، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيتضرر بشدة وربما أكثر من ضربة 7 أكتوبر/تشرين الأول وسترتفع نفقات الجيش بشكل لافت.

وكشفت الصحيفة أن البنوك الثلاثة الكبرى في إسرائيل أعلنت زيادة كبيرة في عدد من يطلبون تحويل مدخراتهم لبلدان أخرى. وقالت إن صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل يشعرون بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.