155 مليون دينار فاتورة تقاعد الضمان لأيلول الحالي.!

وطنا اليوم:بلغت قيمة فاتورة رواتب تقاعد الضمان لشهر أيلول/سبتمر الحالي التي تم تحويلها إلى البنوك يوم أمس حوالي (155.5) مليون دينار. استفاد منها متقاعدو الضمان الأحياء والورثة المستحقون للمتقاعدين المتوفين، علماً بأن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان بلغ (344451) متقاعداً حتى يوم أمس من ضمنهم حوالي (21) ألف متقاعد جديد منذ بداية العام 2024 وحتى تاريخه.

وتتوزع رواتب تقاعد الضمان على ثمانية أنواع هي:

١) راتب تقاعد الشيخوخة. ٢) راتب تقاعد المبكر. ٣) راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم. ٤) راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم. ٥) راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم. ٦) راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم. ٧) راتب تقاعد الوفاة الطبيعية. ٨) راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل.

ونظراً لكون متقاعدي المبكر يشكّلون حوالي (51%) من إجمالي العدد التراكمي للمتقاعدين، فإن رواتب التقاعد المبكر وحدها تستحوذ على حوالي (61%) من فاتورة التقاعد الشهرية حالياً.

وبحسب تقديراتي، من المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد الإجمالية لسنة 2024 حوالي (1.9) مليار دينار لتستحوذ على حوالي ( 82% ) من الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان (الاشتراكات) للسنة ذاتها.

على رئيس الحكومة جعفر حسّان أن يقرأ هذه الأرقام بإمعان.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية