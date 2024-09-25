 الاقتصاد الرقمي سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي”   هواوي تصدر نتائج دراساتها العالمية عن مستقبل العالم الرقمي الذكي

وطنا اليوم-شنغهاي، الصين 24 سبتمبر 2024: أختتم “مؤتمر ومعرض هواوي كونكت 2024” العالمي جدول أعماله الذي امتد على مدى ثلاثة أيام وعُقد في شنغهاي بمشاركة ممثلين من الأمم المتحدة، وخبراء ومسؤولين عن استراتيجيات الرقمنة الوطنية، ومنظمات ورابطات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسات البحث والدراسات ومحللي الصناعة الدوليين. وشهد الحدث إصدار هواوي لمجموعة من التقارير الخاصة بدراسات وبحوث أجرتها على المستوى العالمي تمحورت حول استكشاف مستقبل العالم الرقمي الذكي. وتقدم التقارير مراجع موضوعية وعملية عن سبل تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الدول، وترسم من خلالها خارطة الطريق الأمثل لإنجاز التحول الرقمي الذكي وبناء الاقتصادات الرقمية بحسب أولويات الأسواق الدولية ومتطلبات القطاعات والصناعات من البنية التحتية والحلول التكنولوجية المستقبلية.

وقال ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في كلمته: “ستعيد الثورة الرقمية والذكية تعريف جميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك. ومن شأن ذلك أن يمكّن الاقتصاد الرقمي من أن يصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي العالمي. وتُعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حجر الزاوية الرئيسي للاقتصاد الرقمي”. وأكد وانغ بأن هواوي ستواصل تعزيز ابتكار التقنيات الرئيسية، بما في ذلك الاتصال والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وستعمل مع الجهات المعنية والفاعلة في الصناعة لاغتنام الفرص الجديدة وخلق حقبة جديدة من الاقتصاد الرقمي المزدهر.

وقدم جيفري زاو، رئيس تسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي، إحاطة شاملة حول المستجدات التي توصلت لها الشركة في مجال استكشاف مستقبل عالمنا الرقمي الذكي، وأعلن عن إصدار تقريري دراستين عالميتين أجرتهما هواوي وهما تقرير “العالم الذكي الجديد 2030” وتقرير “على طريق العالم الذكي” المعنيان بمتطلبات وملامح العالم الذكي بحلول عام 2030 وخارطة طريق الوصول له وفق توقعات هواوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك السيناريوهات المستقبلية، ومتطلبات التطوير والخصائص التكنولوجية الواجب توفيرها والتعامل معها. كما يوفر تقرير “على طريق العالم الذكي” مسارات الابتكار الخاصة بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

من أبرز ما أطلقته هواوي ضمن جملة التقارير “ مؤشـــر الرقمنة العالمي” (GDI) Global Digital Index الذي يتضمن إحاطة بأبرز محاور متطلبات التحول الرقمي وبناء الاقتصادات الرقمية. ويقيس المؤشر مدى تأثير نضج صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصاد، ويعتبر مرجعاً هاماً للدول يمكن الاعتماد عليه لدى التخطيط لإنجاز مراحل متقدمة من التحول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بدمج قدرات الذكاء. وفي هذا الإطار، قال زاو: “أصبحت البيانات عاملاً رئيسياً في تطوير الاقتصاد الرقمي. وهناك حاجة ماسة للابتكار المستمر في البنية التحتية الرقمية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على البيانات. ويعمل الاتصال في كل مكان كشريان رئيسي للاقتصاد الرقمي. وسيمكن الأساس الرقمي القوي من تطوير الاقتصاد الرقمي وستصبح الطاقة الخضراء محركه. ونأمل أن تزود تقارير سلسلة استكشاف العالم الذكي البلدان ببيانات كمّية لإثراء عملية صنع القرار والمساهمة في اقتصاد رقمي مزدهر في جميع أنحاء العالم”.

من جهته، قال مدير مجلس الإدارة ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي يانغ تشاوبن في كلمة ألقاها في المؤتمر بعنوان “إطلاق العنان للذكاء مع بنية تحتية جديدة”: “تلتزم هواوي بتوفير منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنياتها اللازمة لبناء نوع جديد من بنية تحتية ذكية للعديد من الصناعات. وسنواصل العمل مع شركائنا لتوفير اتصال عالي الجودة للمؤسسات، والمساعدة في توفير القيمة المضافة اللازمة للأعمال من مخازن البيانات وتحليلها، والتطوير المشترك بمساعدة حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، وتسريع تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن سيناريوهات أعمال مختلف القطاعات والصناعات”.

وتضمنت مجموعة العروض التي ناقشها يانغ خلال كلمته مع الحضور منتجات أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي “أسيند” التي يمكن للشركاء دمجها مع نماذجهم ذات الأحجام المختلفة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي للمؤسسات قائمة على سيناريوهات الأعمال. وتشمل هذه العروض أطر انظمة الذكاء الاصطناعي، ومجموعات الضبط الدقيق، وسلاسل الأدوات، ومحركات الاستدلال. وأوضح تشاوبن أن أكثر من 20 شريكًا استخدموا بالفعل هذه العروض لتطوير أكثر من 100 حل من حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لسيناريوهات مختلفة.

وخلال قمة الاتصالات البصرية التي نظمتها الشركة خلال الحدث وحملت شعار “تسريع تطوير اتصالات الجيل الخامس الثابتة” F5G Advanced (F5G-A) ، أطلقت هواوي أيضًا منتجات جديدة تستهدف تعزيز الاعتماد على قدرات الذكاء الصناعي ودمج حلوله ومزاياه مع التقنيات الأخرى الحديثة للشبكات. كما أصدرت هواوي خلال الحدث منتج اكتشاف تسرب الغاز الذكي-OptiXsense ES100-استنادًا إلى تقنيات الاستشعار الطيفي لضمان سلامة الغاز في المناطق الحضرية الذي يحسّن الدقة بنسبة 40%، ويطيل عمر الخدمة بنسبة 50%، ويلغي الحاجة إلى استبدال البطاريات في غضون 3 سنوات.