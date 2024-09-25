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غالانت: الامم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها

منذ ساعتين
غالانت: الامم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها

وطنا اليوم_قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف عالانت يوم الثلاثاء إن الأمم المتحدة تتهرب من مسؤوليتها في منع الهجمات الصاروخية على إسرائيل من جانب جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

 

وأضاف في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، ردا على تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حزب الله أخذ “لبنان رهينة”.

 

وقال “الأمم المتحدة لا تقر بأفعالها (جماعة حزب الله)، ولا تفي بالتزاماتها الأساسية وهي منع هجمات حزب الله والمطالبة بتنفيذ القرار 1701″، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الذي يطالب جماعة حزب الله بنزع سلاحها.

 

وقال جوتيريش في وقت سابق “لبنان على حافة الهاوية… شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا يمكنها تحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى”.


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