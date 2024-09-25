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لبنان: نحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي

منذ ساعتين
لبنان: نحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي

وطنا اليوم_عبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن خيبة أمله الثلاثاء، إزاء تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأزمة المتصاعدة بين لبنان و”إسرائيل”، لكنه قال إنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من التدخل للمساعدة.

وقال عن خطاب بايدن في الأمم المتحدة في وقت سابق من الثلاثاء، إنه لم يكن قويا ولا مبشرا ولن يحل هذه المشكلة.

 

وأضاف حبيب خلال فعالية استضافتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها حقا إحداث فارق في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بلبنان.

 

وتابع وزير خارجية لبنان: لا نستطيع بمفردنا إنهاء القتال، ونحتاج مساعدة أميركا رغم خيبة الأمل في الماضي.


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