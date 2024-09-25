بوابل من الصواريخ.. حزب الله يستهدف مواقع وقواعد انتشار جيش الاحتلال

وطنا اليوم_

أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر منتصف الليلة، أن مقاتليه نفذوا عدداً من العمليات يوم الثلاثاء ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال فلسطين المحتلة؛ وذلك “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

**وفيما يلي نص البيان بالكامل:**

“دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 24-09-2024، وفقًا للآتي:

1. استهداف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصليات من صواريخ فادي 1 وفادي 2.

2. استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصليه من صواريخ فادي 2.

3. استهداف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة للمرة الثانية بصليه من صواريخ فادي 2.

4. استهداف قاعدة عاموس (القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية) بصليه من صواريخ فادي 1.

5. استهداف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصليه من صواريخ فادي 2.

6. استهداف مطار مجيدو العسكري غرب العفولة بصليه من صواريخ فادي 2.

7. استهداف مستعمرة كريات شمونة بصليات من الصواريخ.

8. استهداف المخازن اللوجستية للفرقة 146 في قاعدة نفتالي بصليه صاروخية.

9. استهداف معسكر إلياكيم التابع لقيادة المنطقة الشمالية جنوب حيفا بصليه من صواريخ فادي 2.

10. استهداف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ.

11. استهداف مستعمرة روش بينا بصليات صاروخية.

12. استهداف قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) بصواريخ فادي 3.

13. استهداف مستوطنة هجوشريم بصليه صاروخية.

14. استهداف مستوطنة كتسرين بصليه صاروخية.

15. استهداف مستوطنة غيشر هزيف بصليات صاروخية.

16. استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بـ 50 صاروخًا.

17. استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو للمرة الثانية بـ 40 صاروخًا.

18. شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة “الشييطت 13″ في قاعدة عتليت مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.”

و يعكس هذا التصعيد الأخير في التوترات بين حزب الله وإسرائيل، ويشير إلى التصعيد العسكري من الطرفين في سياق دعم القضية الفلسطينية. إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل إضافية أو تحليلات، فأنا هنا للمساعدة.