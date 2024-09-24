558 قتيلا بجنوب لبنان وإصابات وحرائق في إسرائيل بصواريخ حزب الله

وطنا اليوم:أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بسقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق عسفيا ودالية الكرمل في محيط حيفا.

وأضافت بإصابة شخص بجروح متوسطة في محيط حيفا نتيجة القصف الأخير من لبنان.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن رؤساء بلديات مدن دخلت في نطاق صواريخ حزب الله أنه لا يوجد ما يكفي من الملاجئ لديها.

وقال رئيس بلدية صفد إن نصف سكان المدينة لا يجدون ملاجئ تحميهم من الصواريخ.

وجددت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة من لبنان بعد يوم من غارات كثيفة أوقعت 558 قتيلا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، في المقابل استهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ “فادي 1″ و”فادي 2″.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ موجة جديدة من الغارات على لبنان.

الغارات استهدفت -اليوم الثلاثاء- مدينة بعلبك وبلدات عين بورضاي وبوداي وطاريا ودورس في البقاع شرقي لبنان، إضافة إلى بلدة عيتا الشعب ومدينة صور في الجنوب.

كما استهدفت الغارات بلدات راميا وعين بعال والرمادية والجميجمة جنوبي لبنان.

وأعلن مطار بيروت إلغاء أكثر من 30 رحلة من بيروت وإليها اليوم الثلاثاء.

ونفذ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب لبنان وشرقه منذ صباح الاثنين، وقال المتحدث باسمه إن هذا الهجوم يعدّ “ضربة استباقية” بعد رصد تحركات لحزب الله لاستهداف إسرائيل.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض “استشهاد 558 شخصا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، إضافة إلى 1835 مصابا” جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه منذ صباح أمس.

وفي حصيلة أعلنها مساء الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم 1300 هدف تابع لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، مشيرا إلى أنه نفذ أكثر من 650 طلعة هجومية خلال 24 ساعة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن الجيش ألقى أمس ألفي قذيفة على لبنان.