حاضنة أعمال Intersect تقدم تمويلاً مالياً لـ Jusoor Labsإحدى شركات BIG by Orange

وطنا اليوم:تتيح أورنج الأردن من خلال برامجها الريادية المتنوعة الفرصة لريادييها ومؤسسي الشركات الناشئة للتشبيك، مما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة من النمو والاستمرارية في تقديم الخدمات. ويندرج الدعم المالي الذي حصلت عليه Jusoor Labs، والتي تعد من أبرز الشركات الريادية المستفيدة من برنامج BIG by Orange ضمن الموسم العاشر، من حاضنة ومسرعة أعمال إنترسيكت Intersect Innovation Hub في هذا السياق.

ويأتي هذا الدعم المخصص للشركات التي تمتلك حضوراً في فلسطين بهدف تمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، وذلك بدعم عدد من أبرز الشركات المستثمرة بما في ذلك جوجل، وY Combinator، وومضة كابيتال، وريبليت، وسوق.كوم، وإنترسيكت بالإضافة إلى المستثمرين فادي غندور، وأمجد مسعد، وسميح طوقان، وبول جراهام.

وستتمكن Jusoor Labs من خلال هذا الدعم من مواصلة تقديم خدماتها التعليمية التفاعلية في فلسطين والاقتراب بصورة أكبر من تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى أكثر من 100 مليون طالبة وطالب وتمكينهم من تعزيز تجربتهم التعليمية عبر توفير محتوى تعليمي تفاعلي في مختلف المراحل العمرية باللغتين العربية والإنجليزية، مبني على التجارب العلمية، من خلال مختبرات افتراضية تقدم للأطفال تجربة تحاكي المختبرات التقليدية بهدف تعزيز فرصهم في التعلم المبني على الاكتشاف.

وفي أعقاب هذه الخطوة الهامة، تقدم الشريك المؤسس لشركة Jusoor Labs الريادية توفيق القفاف بالشكر إلى حاضنة Intersect كما أشاد بالدعم المستمر الذي توفره أورنج الأردن للرياديين؛ حيث ينعكس ذلك في صورة ارتباط وتواصل مع المستثمرين وأصحاب المصلحة وغيرهم، ما يقود عمليات النمو في الشركات الناشئة والريادية.

وأوضح القفاف بأن الانضمام إلى برنامج BIG by Orange كان بمثابة بوابة لعدد غير محدود من الفرص مثل حصول الشركة على المركز الثاني في جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرVivaTech في فرنسا والذي يعتبر واحداً من أهم مؤتمرات التكنولوجيا والريادة، ليأتي هذا التمويل ويشكل إضافة هامة لهذه المحطات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة Jusoor Labs تقدم خدماتها لحوالي 50,000مستخدم و50 مدرسة خاصة من خلال 240 مختبر ومحتوى ثلاثي الأبعاد للتجارب العلمية يتناسب مع أي منهاج للعلوم في الدول العربية، كما أنه متوفر باللغتين العربية والإنجليزية في المدارس. والمختبرات الافتراضية متاحة لجميع الطلاب من الإناث والذكور والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن الشركة تعمل على تحديثات جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المعلمين والطلاب بشكل أسرع وأفضل.

وتسعى شركة Jusoor Labs إلى تعزيز قيمتها لتصل إلى 100 مليون يورو مع العلم بأن القيمة السوقية الحالية للشركة تصل إلى 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى مضاعفة المستخدمين ليصلوا إلى 10 ملايين خلال السنوات الخمس القادمة، والتعاون مع 15 ألف مؤسسة تعليمية، وزيادة عدد المختبرات إلى 500 فضلاً عن توسيع نطاق الحضور الجغرافي في 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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