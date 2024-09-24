الخارجية للأردنيين في لبنان: غادروا فوراً ولا تنتظروا حتى تسوء الأمور

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة، وزارة الخارجية الأردنية تتابع من خلال الخطوط الساخنة أوضاع الأردنيين المتواجدين في لبنان وتجدد دعوتها لهم بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية على الفور حفاظا على سلامتهم وضمان وصولهم الى أرض الوطن.

وقال السفير القضاة عبر إذاعة الأمن العام الثلاثاء، إن 1199 مواطنا اردنيا في لبنان و2541 مرافقا من جنسيات اخرى سجلوا على منصة الخارجية منذ بدء الأزمة، حيث تشير الاحصائية التي وصلت للخارجية الى ان هناك 2600 مواطن في لبنان بينما نعتقد أن العدد الفعلي هو 4 الاف مواطن ولكن ظروف التسجيل في لبنان صعبة .

وأضاف القضاة أن مئات المكالمات ترد من المواطنين من خلال السفارة في بيروت وجميع العاملين يؤكدون ضرورة اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، مشيرا الى أن لدى الوزارة خططا جاهزة للتنفيذ في “حالة الصفر” اي اندلاع حرب واسعة -لا سمح الله- وهي عمليات اخلاء تم وضعها بالتعاون مع القوات المسلحة ومركز ادارة الازمات في حال حدوث حالة من الفوضى عند وقوع الحروب، مشددا على انه يجب على الأردنيين هناك الا ينتظروا حتى تسوء الامور، متمنيا السلامة والاستقرار للاهل والأشقاء في لبنان .

وتابع أن الخارجية طلبت في أكثر من بيان عدم السفر في لبنان وتحديدا منذ مطلع آب الماضي، وآخر دعوة وجهت قبل 3 ايام بضرورة مغادرة الاراضي اللبنانية بسرعة حيث تسمح الظروف حاليا بالمغادرة والقدوم الى المملكة بأمان عن طريق البر من سوريا باتجاه الاردن او طيران من خلال بلد ثالث، منوها الى أن جميع الأردنيين في لبنان بخير.

وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:

https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Beirut/form

والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

•وحدة مركز العمليات في الوزارة:

•00962799562903

•00962799562471

•00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo