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بيان رد من عشيرة الدعيبس الشوابكة بما يتعلق الفنان حسين دعيبس

منذ 5 ساعات
بيان رد من عشيرة الدعيبس الشوابكة بما يتعلق الفنان حسين دعيبس

وطنا اليوم_

الاستاذ حسين دعيبس حكاية فن يسطرها الزمن…وتاريخ يجسد إبداع وطني….

 

بداية…

فرق كبير بين لهفة الاخوة والصداقة والسؤال عن حال الصديق وبين الاستجداء والانتهازية والعزف على المشاعر….

حسين دعيبس قدم لنا العزف والموسيقى كفن ابداعي وانتم جازيتوه بالعزف على ظروفه ومشاعره!!!….

 

نعم…..عندما يكون العتب كبير حول اللقاء المصور مع الاستاذ حسين دعيبس، لقد خان اللقاء التعبير عن الشوق والوفاء والإخلاص إلى الشخص الذي طالما قدم الكثير، والذى وصف في اللقاء بالمخرج الكبير صاحب الاثر والبصمه الباقيه و الذي ساهم بشكل كبير في تطوير الفن على مستوى الوطن العربي ككل. واصبح اسم حسين دعيبس علما بالمهنية العالية والفن الأصيل.

 

ماهكذا يكون الشوق!!!…..

نعم، يكون الشوق بزياره حسين والاطمئنان عن احواله واوضاعه الصحيه بعيدا عن الاضواء ووسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصيه الصديق، وليس استغلال لشهرته واسمه بحثا عن كثره وزخم المشاهدات، دون الالتفات إلى الوضع النفسي وطبيعه المرض الذي يمكن ان يتعرض له اي انسان ويمكن ان ينسحب على المريض تغيُّرات كبيرة في الشخصية أو السُّلُوك، أو الإجابة عن أسئلة بسيطة بطريقه مقتضبه او مطوله او مخطوءة، متجاهلا في هذا اللقاء استئذان ابناء حسين واخوته واقاربه للوقوف على الحقيقه مبتعدا كل البعد عن ادبيات العمل الصحفي، حيث اظهر من خلاله لقاءه ان المخرج حسين شخص يعاني من عقوق الابناء والوحده والمهانه

وان احدا من ابنائه او اخوانه او اقاربه لايعلمون عنه شيئا، لكننا نقول وكلنا فخرا بأن الاستاذ حسين دعيبس قالها رغم ظروفه بأن الكل حوله ولا أحد مقصر معه، وانه ليس بحاجة احد، وكرر باستهجان واستنكار انه يستجدي احدا لا سمح الله!!!، ولا يرجو سوى رحمة الله تعالى.

 

وبالوقت الذي وقفت رغبه واصرار حسين على ان تكون دار الرعايه المتخصصة والفندقية مكان للاقامه عائقا لا يمكن تجاوزه رافضا المبيت عند احدا من ابنائه او اخوته او اقاربه وهم وليس غيرهم من يدفع تكاليف الرعايه الخاصه والترفيه والاقامه للمركز وهم وليس غيرهم من يلازمه ويتابعه نفسيا وصحيا واجتماعيا لغايات العلاج وهم احدى ابناء عشيره الدعيبس الشوابكه التي يعلم القاصي والداني ماهي عليه من نخوه ومروءه وود وكرامة.

نعم … دارات سمير شما هي مكان فندقي برفاهية عالية، ورعاية صحية وليس كما تداوله البعض انه دار للمسنين.

 

نحن اخوه وابناء واقارب المخرج حسين دعيبس…

نثمن الاهتمام الكبير من قبل الديوان الملكي العامر ودولة رئيس الوزراء الافخم وتوجيهه لمعالي وزير الثقافه الذي ما ان سمعوا الخبر الا وان اصروا على زيارة حسين في مكان اقامته والوقوف على وضعه الصحي ومعرفه كافه احواله واستعداده كوزيرا للثقافه لتقديم كل الدعم والرعايه المناسبه له حتى الشفاء، باعتباره شخصيه وطنيه كان لها الدور الكبير فيي ترسيخ وتبادل الثقافات على مستوى الوطن العربي والعالم، فلوزارة الثقافة كل الشكر والتقدير والاحترام على هذه اللفتة تجاه الاستاذ حسين دعيبس.

 

كما نخبر الجميع من محبي الاستاذ حسين انه بخير وحوله كل أبناءه واخوانه وعائلته المحبين له والمقدرين لتاريخه الكبير.

كما نشكر كل القلوب النظيفة التي تعلم بقرارة نفسها ان حسين سعد دعيبس هو أيقونة وطن. ونطمئنكم بأن الاستاذ حسين وكما عهدتموه لا يحتاج سوى الدعاء له وسيبقى محبا لكم جميعا.

وخير ما نستشهد به في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم:《من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرآ او ليصمت》.

 

ودام عز جلالة الملك المفدى برعايته للمبدعين من ابناء الوطن. حفظ الله الوطن وقائد الوطن ودام الأردن الحَبيب نعمة من الله تعالى.


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