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الملك عبدالله الثاني يحذر من التصعيد الإسرائيلي ويدعو لحماية لبنان من حرب إقليمية شاملة

منذ 5 ساعات
الملك عبدالله الثاني يحذر من التصعيد الإسرائيلي ويدعو لحماية لبنان من حرب إقليمية شاملة

وطنا اليوم_أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه في مواجهة الحرب الإسرائيلية عليه.

وحذر جلالته خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.

وأكد جلالة الملك أن وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقف الفوري للحرب على غزة.

ودعا جلالته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة لحماية المدنيين الأبرياء، والتحرك بشكل فوري وجاد لإنهاء كل أشكال التصعيد بالمنطقة.


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