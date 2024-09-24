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الرئيس الإيراني : حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل منفردا

منذ 5 ساعات
Iranian presidential candidate Masoud Pezeshkian attends an election debate at a television studio in Tehran, Iran July 2, 2024. Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن حزب الله لا يستطيع مواجهة إسرائيل منفردا، معتبرا أن الهجوم الهجوم الإسرائيلي في لبنان يخاطر بإشعال الصراع في المنطقة.
وقال بزشكيان في مقابلة مع CNN إن “الخطر قائم من أن تمتد نار الأحداث التي تجري في لبنان إلى المنطقة برمتها”.
وأردف الرئيس الإيراني: “لا يستطيع حزب الله أن يفعل ذلك بمفرده. لا يمكن لحزب الله أن يقف بمفرده أمام دولة تدافع عنها وتدعمها وتغذيها الدول الغربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية”.
وعندما سئل عما إذا كانت إيران ستحث حزب الله على ضبط النفس في رده على الضربات الإسرائيلية، قال بزشكيان إن حزب الله يواجه دولة “مسلحة بشكل جيد جدا ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة تفوق بكثير أي شيء آخر”، وحذر قائلا: “لا يجب أن نسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى على أيدي إسرائيل”.
وحذر بزشكيان من أن الأحداث قد تتحول إلى صراع إقليمي، والذي “يمكن أن يكون خطرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب أن نمنع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل”، حسب قوله.
وكان الرئيس الإيراني أكد لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للامم المتحدة، أن استمرار جرائم “الكيان الصهيوني” يمكن أن يتسبب في توسع نطاق الصراعات في المنطقة.


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