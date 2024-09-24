تعطل واسع في خدمات الـGPS وسط إسرائيل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الثلاثاء، بأنه تم الإبلاغ عن تعطل واسع النطاق في نظام تحديد المواقع العالمي GPS في وسط إسرائيل.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إنه وفي ظل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان ورد حزب الله، أفاد سكان وسط إسرائيل عن خلل في نظام تحديد المواقع (GPS).

وأوضحت الصحيفة أنه “يتم إجراء تشويش على نظام جي بي إس بشكل استباقي”.