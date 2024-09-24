بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تعطل واسع في خدمات الـGPS وسط إسرائيل

منذ 5 ساعات
تعطل واسع في خدمات الـGPS وسط إسرائيل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الثلاثاء، بأنه تم الإبلاغ عن تعطل واسع النطاق في نظام تحديد المواقع العالمي GPS في وسط إسرائيل.
وقالت صحيفة معاريف العبرية إنه وفي ظل التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان ورد حزب الله، أفاد سكان وسط إسرائيل عن خلل في نظام تحديد المواقع (GPS).
وأوضحت الصحيفة أنه “يتم إجراء تشويش على نظام جي بي إس بشكل استباقي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:47

رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية

14:43

مصادر أمنية : مئات الأشخاص عبروا الحدود نحو سوريا بسبب القصف الإسرائيلي

14:24

اتفاقية توأمة بين البترا ومدينة جيايو قاوان الصينية

14:12

Intersect Business Incubator Provides Financial Support to Jusoor Labs, a ‘BIG by Orange’ Company

14:11

هيئة الاعتماد تقر تسكين مؤهلات جميع تخصصات كلية الإعلام في جامعة البترا

14:09

ضبط 100 ألف حبّة مخدرة داخل حقيبة ملقاة بإحدى الساحات بمعبر العمري

14:05

ضبط متسول بحوزته 6493 دينارا في الزرقاء

14:00

558 قتيلا بجنوب لبنان وإصابات وحرائق في إسرائيل بصواريخ حزب الله

13:54

الموافقة على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين الأردن والعراق

12:44

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 41,467

12:39

حاضنة أعمال Intersect تقدم تمويلاً مالياً لـ Jusoor Labsإحدى شركات BIG by Orange

12:36

وفاة أربعينية ضرباً على يد شقيقها في الكريمة

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-9-2024وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024