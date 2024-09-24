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الملك يلتقي الرئيس الإيراني ويؤكد أهمية خفض التصعيد في المنطقة

24 سبتمبر 2024
الملك يلتقي الرئيس الإيراني ويؤكد أهمية خفض التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجدد جلالته التأكيد على أهمية خفض التصعيد بالمنطقة، وضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


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