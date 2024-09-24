وزير الثقافة يطلع على سير العمل في مركز عجلون الثقافي

وطنا اليوم_تفقد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، اليوم الإثنين، مركز عجلون الثقافي للاطلاع على واقع المركز وسير العمل فيه.

وقال الرواشدة، إن المركز جاء بمبادرة ملكية سامية ليكون ملاذاً آمناً للفكر والإبداع والمثقفين، وإقامة الإجتماعات والإحتفالات والمؤتمرات في قاعة المركز المجهزة بالمعدات اللازمة.

وأشار إلى أهمية مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز لإبراز الثقافة والتنسيق والتشبيك، وتنفيذ مشاريع لبناء شراكات تعمل على تعزيز الثقافة بمختلف أشكالها مع المؤسسات والمنتديات الثقافية والمثقفين.

من جهته، بين محافظ عجلون نايف الهدايات أن عجلون تزخر بالمكنونات التاريخية والثقافية، وهي شعلة نشاط في تنفيذ البرامج المختلفة، مشيرًا إلى أن مركز عجلون يسهم في جذب وإستقطاب مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية وحاضنة للمبدعين والمثقفين.

وأشار رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني إلى أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع التي تخدم المواطنين، مبينًا أن مركز عجلون من المشاريع الرائدة الذي يستضيف الفعاليات والإحتفالات بمختلف المناسبات، وعقد لقاءات للشعراء والأدباء والمنتديات الثقافية.

وقدم مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، شرحًا عن مرافق وأقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمجتمع المحلي والمثقفين.