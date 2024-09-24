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الملكية للتوعية الصحية وأدوية الحكمة توسعان شراكتهما في التثقيف الصحي المدرسي

24 سبتمبر 2024
الملكية للتوعية الصحية وأدوية الحكمة توسعان شراكتهما في التثقيف الصحي المدرسي

وطنا اليوم– أعلنت الجمعية الملكية للتوعية الصحية، عن إستمرار وتعزيز شراكتها الممتدة لسبع سنوات مع شركة أدوية الحكمة.

وقالت في بيان اليوم الإثنين، إن هذه الشراكة ساهمت في تعزيز برنامج المدارس الصحية عبر المؤسسات التعليمية في الأردن، وتوفير بيئة صحية نوعية للطلاب والمجتمعات.

ويهدف برنامج المدارس الصحية إلى توفير بيئة داعمة للصحة داخل المدارس من خلال معالجة القضايا الرئيسية مثل: النظافة الشخصية والتغذية والنشاط البدني والصحة النفسية.

وقدمت شركة أدوية الحكمة خلال شراكتها مع الجمعية بحسب البيان، دعمًا لـ 16 مدرسة في البرنامج حققت من خلاله مستويات مختلفة من الإعتماد، بما في ذلك الذهبية والفضية والبرونزية، إذ أطهرت مدرستا أم حذيفة الإبتدائية، وعبد الله بن أم مكتوم الثانوية للمكفوفين، إلتزامًا إستثنائيًا بمعايير الصحة.

كما جرى عبر هذه الشراكة تنفيذ جلسات تدريبية شاملة لمديري المدارس والمعلمين لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتنفيذ المبادرات الصحية بفعالية، بهدف تطوير خطط العمل السنوية وإستخدام المنصة الإلكترونية للمدارس الصحية.

وأوضح البيان أنه تم من خلال هذه الشراكة، إطلاق برنامج الصحة النفسية للمدارس لتمكين المرشدين النفسيين فيها من التعرف على تحديات الصحة النفسية ومعالجتها بين الطلاب، من خلال تدريب مرشدين في 5 مدارس خلال العام الدراسي الماضي، وغيرها من الأنشطة المدرسية، فيما جرى إختيار 7 مدارس جديدة لتنفيذ برنامج المدارس الصحية وبرنامج الصحة النفسية هذا العام.

وأكدت إستمرار شراكتها مع أدوية الحكمة ليس فقط لتعزيز التعليم الصحي داخل المدارس، ولكن أيضًا لتعزيز الثقافة الصحية المجتمعية.

يذكر أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، هي مؤسسة وطنية تهدف إلى رفع الوعي الصحي وتمكين المجتمع المحلي من إتباع سلوكيات صحية إيجابية.

وتنفذ الجمعية برامج تنموية لتلبية إحتياجات المجتمع المحلي، والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.


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