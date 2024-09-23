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اللواء الركن الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود الملكية الثالثة

24 سبتمبر 2024
اللواء الركن الحنيطي يتفقد كتيبة حرس الحدود الملكية الثالثة

وطنا اليوم_أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مستمرة بدعم وإسناد وحدات حرس الحدود عملياتياً ولوجستياً وبشكل يسهم في أداء مهامها وواجباتها بكل كفاءة وفاعلية.

 

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الإثنين، إلى كتيبة حرس الحدود/3 الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى وكان في إستقباله قائدها.

 

وأستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن الواجبات والمهام التي تقوم بها الكتيبة وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والواجبات التي تنفذها، ودورها في حماية الحدود ضمن منطقة المسؤولية.

 

وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بكافة أنواعها خاصة مسارات الذكاء الإصطناعي وأنظمة التحكم الذاتي، فضلاً عن الطائرات المسيرة القتالية والإستطلاعية لخدمة القوات المسلحة في مواجهة التهديدات الراهنة، مشيرًا أن عملية التحديث والتطوير التي شملت هذه المسارات النوعية في القوات المسلحة تشكل حافزاً للبناء عليها مستقبلاً من خلال إعداد كوادر عسكرية متخصصة ومؤهلة.

 

وألتقى اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات وإعتزاز جلالة القائد الأعلى، وولي العهد، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم، وبالمعنويات العالية لدى مرتبات المنطقة الوسطى، مؤكدًا ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته وبشكل يسهم في تعزيز أمنه وإستقراره.


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