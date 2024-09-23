الصفدي يبحث تعزيز التعاون مع إيفانوفيتش وميرفي في نيويورك

وطنا اليوم_ إلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الأوروبية والخارجية في جمهورية الجبل الأسود، فيليب إيفانوفيتش، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الصفدي وإيفانوفيتش، خلال اللقاء، ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية ولبنان.

وحذر الصفدي من عواقب تفجر الأوضاع في المنطقة وجرها نحو حرب إقليمية، إذا أستمرت إسرائيل بعدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية ولبنان، وإنتهاكاتها اللاشرعية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وثمّن الصفدي مواقف جمهورية الجبل الأسود الواضحة في الدعوة لوقف العدوان على غزة، وتصويتها لصالح قبول دولة فلسطين عضوًا كاملاً في الأمم المتحدة، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية إستمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبحث الوزيران عديد قضايا ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما إلتقى الصفدي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس ميرفي، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية ولبنان.

وأكد الصفدي، خلال اللقاء، عُمق العلاقات الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، مثمنًا للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

بدوره، أشاد ميرفي بجهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لحشد موقف دولي داعم لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.