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الصفدي : عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة

23 سبتمبر 2024
الصفدي : عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها.
وقال الصفدي عبر “إكس” إن عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف عدوانها على قطاع غزة.
وأضاف أن إسرائيل تستمر في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة؛ لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.
وتابع أنها “تصعّد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحدّ لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزام القانون الدولي”.
وأكد تضامن الأردن مع لبنان وإدانة العدوان الإسرائيلي عليه، مؤكدا ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.
وأشار إلى أن “التصعيد يجب أن يتوقف فورا قبل فوات الأوان، هذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا”.


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