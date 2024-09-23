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مجموعة المطار: توترات غزة ولبنان خفضت عدد المسافرين

23 سبتمبر 2024
مجموعة المطار: توترات غزة ولبنان خفضت عدد المسافرين

وطنا اليوم:أعلنت “مجموعة المطار الدولي” أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 964,375 مسافرًا خلال شهر آب 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 6.8% مقارنة بإحصائيات عام 2023.
وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر ذاته 7,515 حركة، بانخفاض نسبته 6.2%، وتعامل مع 6,692 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 11.8%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
منذ بداية العام، شهدت الإحصائيات في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي انخفاضًا نسبته 5.4%؛ إذ بلغ الإجمالي 6,069,085 مسافرًا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما بخصوص حركة الطائرات، فقد سجّل المطار 50,669 حركة، بانخفاض نسبته 5.1%، وتعامل مع 52,040 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 22.9%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي” نيكولا دفيليير: “لقد أدت التوترات في غزة ولبنان إلى تعطيل عمليات العديد من شركات الطيران بشكل كبير، مما أثّر مباشرةً على أرقام الحركة الجوية لشهر آب”.
وأضاف “رغم هذه التحديات، فإن التزامنا بالتميز التشغيلي ورضا المسافرين يبقى راسخًا. نحن عازمون على اجتياز هذه الفترة من خلال توسيع شبكات خطوط الطيران والوجهات لتعزيز السياحة الوافدة مع تلبية الاحتياجات المتنوعة لمسافرينا، وتقديم تجربة مطار آمنة ومريحة ومُرحّبة أثناء رحلاتهم عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم”.


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