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رئيس الأركان الإسرائيلي: نفكك قدرات حزب الله

منذ دقيقة واحدة
رئيس الأركان الإسرائيلي: نفكك قدرات حزب الله

وطنا اليوم:قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي: نفكك قدرات لحزب الله قام ببنائها على مدار 20 عاما
ونهاجم أهدافا ونقوم بإعداد المراحل المقبلة وكل الجهود تهدف لخلق الظروف لإعادة السكان إلى منازلهم.
الى ذلك نفذ حزب الله اللبناني سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي، ووصلت إلى مستوطنات بالضفة الغربية، ردا على أعنف هجوم جوي تشنه تل أبيب على لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وضربت الصواريخ مواقع في الجولان والجليل وحيفا وعكا، كما سقط بعضها في مستوطنات إسرائيلية غرب سلفيت وشرق قلقيلية وجنوب نابلس في الضفة الغربية، وفقا لتقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باشتعال النيران في موقع للجيش الإسرائيلي قرب سلفيت، كما بثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر سقوط صواريخ من لبنان على مستوطنات ومحيطها شمال غربي الضفة الغربية.


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