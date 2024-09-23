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حريق ضخم يأتي على 80 دونماً في لواء الشونة الجنوبية

منذ 37 ثانية
حريق ضخم يأتي على 80 دونماً في لواء الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:اندلع حريق ضخم في مزرعة موز بمساحة 80 دونم في منطقة الكفرين في لواء الشونة الجنوبية مساء اليوم.
وتقوم فرق الدفاع المدني في بجهود السيطرة على الحريق باساند فريق الطوارئ التابع لبلدية الشونة الوسطى.
وقامت فرق البلدية بتوفير الدعم اللوجستي من خلال تزويد الموقع بالاليات اللازمة والمياه الإضافية، ساهمت بشكل فعال في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.
وتتواصل الجهود المشتركة بين الدفاع المدني وفريق الطوارئ في التعامل مع الحادث حتى هذه اللحظة .


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