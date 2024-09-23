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الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا ونائب وزير الخزانة الأمريكية

منذ 3 ثواني
الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا ونائب وزير الخزانة الأمريكية

وطنا اليوم:عقد جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين، لقاء مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في نيويورك.
كما عقد لقاء مع نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في نيويورك.


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