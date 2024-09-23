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فرض حالة الطوارىء في عموم إسرائيل ونتنياهو يتحدث عن أيام صعبة

منذ 20 ثانية
فرض حالة الطوارىء في عموم إسرائيل ونتنياهو يتحدث عن أيام صعبة

وطنا الييوم:أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الحكومة صدقت بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد، يدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع.
الى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستواجه “أياما صعبة” في الوقت الذي تكثف فيه الضربات على حزب الله في جنوب لبنان.
أضاف نتنياهو من مقر سلاح الجو المحصن في وزارة الدفاع : “لقد وعدت بأننا سنغير ميزان القوى في الشمال – وهذا بالضبط ما نقوم به”.
وتابع: “نحن ندمر آلاف الصواريخ والقذائف التي تستهدف المدن الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين ونحن أمام أيام معقدة”.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أكد أن إسرائيل تفتح مرحلة جددة من الحرب مع تحريك مركز الثقل نحو الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات.


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