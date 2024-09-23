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نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

منذ 17 ثانية
نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

وطنا اليوم:زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
واجتمع سموه برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.
واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول الإجراءات والتقنيات المستخدمة لتعزيز منظومة أمن الحدود، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تنفيذ خططها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية لتواكب التحديات الأمنية.
وأشاد سموه بالمستوى المتطور لمنتسبي الجيش العربي إعدادا وتدريبا وتسليحا، معربا عن اعتزازه بالجهود التي يبذلونها لحماية حدود الوطن وأمنه واستقراره


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