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الميثاق الوطني يندد بالعدوان الإسرائيلي ويؤكد دعم سيادة الاراضي اللبنانية

منذ 6 ثواني
الميثاق الوطني يندد بالعدوان الإسرائيلي ويؤكد دعم سيادة الاراضي اللبنانية

وطنا اليوم:في ظل التصعيد المستمر والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، يعرب حزب الميثاق الوطني عن إدانته الشديدة لهذا العدوان السافر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتهديدًا لأمن واستقرار الاقليم.

هذا ويؤكد الميثاق الوطني على أهمية وحدة الصف الوطني اللبناني في مواجهة هذه التحديات، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الإقليميين.

إن تكرار هذه الاعتداءات يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي.

واننا في حزب الميثاق الوطني نؤكد على دعمنا الكامل للسيادة الوطنية اللبنانية لحماية ارواح المواطنين واراضيها من الانتهاكات، وندعو جميع القوى الوطنية في لبنان إلى تعزيز الوحدة والتكاتف، لتجنب أي صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار والتفرقة.


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