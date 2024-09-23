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بداية الحراك الانتخابي في نقابة الصيادلة .. لقاء بين التيار المهني الإسلامي الصيدلاني وتجمع الوفاق الصيدلاني

منذ 13 ثانية
بداية الحراك الانتخابي في نقابة الصيادلة .. لقاء بين التيار المهني الإسلامي الصيدلاني وتجمع الوفاق الصيدلاني

وطنا اليوم:عقد وفد من إدارة التيار المهني الإسلامي الصيدلاني اجتماعا مع وفد من إدارة تجمع الوفاق الصيدلاني؛ للتباحث حول الاستحقاق النقابي لانتخابات نقابة الصيادلة المزمع عقدها في شهر أيار من العام القادم.
واتفق المجتمعون على توحيد الجهود للنهوض بالعمل النقابي الصيدلاني؛ والترتيب للمشاركة في الانتخابات القادمة بمرشح لمركز النقيب وقائمة ائتلافية نقابية من التيار المهني الإسلامي الصيدلاني وتجمع الوفاق الصيدلاني مع الترحيب بالتجمعات والتيارات النقابية الصيدلانية والمستقلين الذين يتوافقوا معهم في رؤيتهم وبرامجهم في العمل النقابي؛ للمشاركة معهم في القائمة الائتلافية المزمع تشكيلها.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تضم أعضاء من كلا الجانبين للتحضير للاستحقاق الانتخابي القادم في أيار من العام ٢٠٢٥.


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