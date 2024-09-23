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باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم

منذ 5 ساعات
باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم

وطنا اليوم- حلّ عددٌ من الباحثين من جامعة عمان الأهلية ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين استشهادًا بأبحاثهم على مستوى العالم وفقاً لدراسة صادرة عن جامعة ستانفورد الامريكية للعام 2024.

هذا التصنيف يصدر سنوياً طبقاً لدراسة يجريها مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، حيث يعرف في الوسط الأكاديمي بإسم تصنيف ستانفورد.

الباحثون المتميزون هم: عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، والأستاذ الدكتورة منال العباس من كلية العلوم الطبية المساندة، والأستاذ الدكتور قصي شمبور من كلية العلوم التربوية، والدكتور إبراهيم العاصي من كلية الهندسة.

يشمل التحديث بيانات تتعلق بالتأثير على مدار الحياة المهنية وكذلك تأثير العام الماضي فقط (العام 2023). ويعتمد إدراج الباحثين في القائمة على تصنيفهم ضمن أفضل 100,000 باحث وفقًا لمؤشر C، أو ضمن أعلى 2% في مجالاتهم الفرعية.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة جامعة عمان الأهلية في مجال البحث العلمي، ويؤكد التزامها بتعزيز دور البحث الأكاديمي في المجتمعين المحلي والعالمي.


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