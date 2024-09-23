في اليوم العالمي للغة الإشارة: أورنج الأردن تحتفل بالتواصل والتنوع

وطنا اليوم:في اليوم العالمي للغة الإشارة، نعم للتواصل بجميع اللغات ومرحباً بأكثر من 300 لغة إشارة تقربنا من بعضنا البعض وتمكّننا من أن نعيش في عالم يقول فيه الجميع كلمتهم ويعبرون فيه عن أنفسهم واحتياجاتهم!

يحتفل العالم باليوم العالمي للغة الإشارة في 23 أيلول والذي يترافق مع الأسبوع العالمي للصم، وفي أورنج الأردن نحرص على تعزيز الوعي ولكن الأهم نأخذ خطوات هامة وجادة كي يكون الشمول جزءاً حقيقياً من مبادراتنا وبرامجنا.

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