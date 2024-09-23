بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

في اليوم العالمي للغة الإشارة: أورنج الأردن تحتفل بالتواصل والتنوع

منذ 4 ساعات
في اليوم العالمي للغة الإشارة: أورنج الأردن تحتفل بالتواصل والتنوع

وطنا اليوم:في اليوم العالمي للغة الإشارة، نعم للتواصل بجميع اللغات ومرحباً بأكثر من 300 لغة إشارة تقربنا من بعضنا البعض وتمكّننا من أن نعيش في عالم يقول فيه الجميع كلمتهم ويعبرون فيه عن أنفسهم واحتياجاتهم!
يحتفل العالم باليوم العالمي للغة الإشارة في 23 أيلول والذي يترافق مع الأسبوع العالمي للصم، وفي أورنج الأردن نحرص على تعزيز الوعي ولكن الأهم نأخذ خطوات هامة وجادة كي يكون الشمول جزءاً حقيقياً من مبادراتنا وبرامجنا.

للمشاهدة .. اضغط هنا 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:33

مجموعة المطار: توترات غزة ولبنان خفضت عدد المسافرين

20:12

رئيس الأركان الإسرائيلي: نفكك قدرات حزب الله

20:02

حريق ضخم يأتي على 80 دونماً في لواء الشونة الجنوبية

19:59

الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا ونائب وزير الخزانة الأمريكية

19:46

فرض حالة الطوارىء في عموم إسرائيل ونتنياهو يتحدث عن أيام صعبة

19:35

نائب الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

19:33

الميثاق الوطني يندد بالعدوان الإسرائيلي ويؤكد دعم سيادة الاراضي اللبنانية

19:31

بداية الحراك الانتخابي في نقابة الصيادلة .. لقاء بين التيار المهني الإسلامي الصيدلاني وتجمع الوفاق الصيدلاني

19:29

مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي آل الصوفي وشعبان والنجار* *عمان 23

19:29

سميرة توفيق على مسرحنا السياسي : التوقيت ليس بريئاً

19:25

طبيب لكل مدرسة؛ لدعم التنمية الصحية في الأردن

19:21

#عاجل الأردن يعلق رحلات الطيران إلى بيروت حتى إشعار آخر

وفيات
وفيات الاثنين 23-9-2024الفايز ينعى العين الأسبق رياض الصيفيوفيات الأحد 22-9-2024وفيات الجمعة 20-9-2024وفيات الخميس 19-9-2024