بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية التمويل لاحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الأردن

وطنا اليوم:وقع بنك القاهرة عمان اتفاقية مع شركة مصادر الحق لخدمات استشارات الطاقة لتمويل مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط بنظام (B.O.O) و يعتبر المشروع فريدا من نوعه في الأردن حيث يتم استخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لمحطات الطاقة الشمسة الكبرى، ويهدف إلى تزويد الطاقة النظيفة لدعم الحفاظ على بيئة خضراء في المملكة، وذلك ضمن استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة والمسؤولية البيئية.

تم توقيع الاتفاقية المشتركة بين بنك القاهرة عمان وشركة مصادر الحق لخدمات استشارات الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية. تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام البنك باستراتيجية التمويل الأخضر التي أطلقها البنك المركزي الأردني لمواجهة مخاطر تغير المناخ وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وللمرة الأولى، يقوم بنك محلي أردني منفردا، وهو بنك القاهرة عمان، بتمويل مشروع بهذا الحجم لشركة أردنية. يهدف البنك من خلال استراتيجيته لضمان توفير إمدادات طاقة مستقرة، مستدامة، آمنة، وموثوقة، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للاقتصاد الأردني.