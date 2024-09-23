وزيرة النقل: بذل كل الجهود لحل مشكلات قطاع السفريات الخارجية

وطنا اليوم:التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الاثنين ممثلين عن العاملين بالسفريات الخارجية، بحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات.

واستمعت الوزيرة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة النقل، إلى مطالب الممثلين عن القطاع ومقترحاتهم التي يتعلق بعضها بتنظيم آلية عملهم ومعالجة التحديات التي تواجههم بالرجوع إلى هيئة تنظيم النقل البري.

وأكدت التهتموني بذل كل الجهود الممكنة لحل أي مشكلات قد تواجه قطاع السفريات الخارجية، مشيرة إلى أهمية دعم المشغلين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير القطاع.

وقالت إن الوزارة تسعى باستمرار إلى تقديم الدعم والحلول المناسبة لكل قطاعات النقل، بما يضمن تحسين الخدمات وتعزيز النقل عموما، مشددة على أن الاستجابة لمطالب القطاعات المختلفة تمثل أولوية في خطط الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري.