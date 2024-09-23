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حجز مركبات شكلت موكباً واغلقت الطريق في إربد

منذ 4 ساعات
حجز مركبات شكلت موكباً واغلقت الطريق في إربد

وطنا اليوم:واصلت إدارة السير جهودها للرقابة على المخالفات الخطيرة، ومنها مخالفات المسير بمواكب معيقة لحركة السير، وقامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق مركبات ظهرت في فيديو تم تصويره في محافظة إربد، أثناء تشكيلها لموكب يغلق الطريق ويمنع باقي المواطنين من التنقل بحرية ويشكل خطورة عليهم.
وبينت إدارة السير أنه تم مخالفة المركبات التي ظهرت في الفيديو وسيصار الى حجزها المدة القانونية المقررة كما يجري جمع المعلومات لاستكمال مخالفة جميع المركبات المشاركة وحجزها واتخاذ الاجراء القانوني كاملاً بحقها وحق مرتكبي هذه المخالفات.
وأكدت إدارة السير استقبالها لجميع الملحوظات والبلاغات والشكاوي والمواد المصورة على رقمها المخصص على تطبيق الواتس آب (0770999030)، فضلاً عن تلقي الاتصالات والبلاغات في جميع الأوقات والظروف على هاتف الطوارئ الموحد (911).


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