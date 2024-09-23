إسرائيل تخترق اتصالات لبنان وقرابة 100 شهيدا بغارات الاحتلال

وطنا اليوم:تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى اتصالات، يوم الإثنين، عبر الهواتف الثابتة والنقالة مصدرها اسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

جاء ذلك بعيد دعوة الجيش الإسرائيلي لأول مرة “المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة في أو قرب مبانٍ ومناطق يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، مثل تلك المستخدمة لتخزين أسلحة، للابتعاد فورا عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم”.

وأكد مكتب وزير الإعلام زياد المكاري تلقيه اتصالا تمّت خلاله “تلاوة رسالة مسجلة جاء فيها: نطلب منكم أن تخلوا المبنى لئلا تتعرضوا للقصف”.

ويقع المكتب في مبنى وزارة الإعلام بمنطقة الحمرا.

واستشهد 100 شخصا في لبنان وأصيب أكثر من 400 جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى في لبنان، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وقالت وزارة الصحة، الاثنين، إنّ من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون.

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات على جماعة حزب الله جنوب لبنان.

وتعرض طريق حبوش – عربصاليم لغارة جوية قبل جسر الست زبيدة بأقل من 500 متر، وأدت إلى احتراق سيارة وأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً في وادي جيلو، ومبنى في بلدة طيردبا، كما أصيبت سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة حاريص، وقد نجا طاقمها.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي منطقة جزين، وعلى بلدات كفرحتى والبابلية وكوثرية السياد والغسانية في الوديان، واستهدف مبنىيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند والمعلومات الأولية تشير الى وقوع إصابات حيث هرعت فرق الدفاع المدني والإسعافات.

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال دانيال هاغاري في إيجاز صحفي “ننصح المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة قرب مبانٍ وفيها ومناطق يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، مثل تلك المستخدمة لتخزين أسلحة، بالابتعاد فورا عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم”.

العمليات غير الطارئة

أوعزت وزارة الصحة اللبنانية إلى المستشفيات الواقعة في جنوب البلاد وشرقها لوقف العمليات غير الطارئة لإفساح المجال لمعالجة جرحى الغارات الجوية المكثفة التي تشنها إسرائيل الإثنين تزامنا مع دعوتها السكان للابتعاد عن مواقع حزب الله.

وطلبت الوزارة في بيان “من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف كل العمليات الباردة بهدف إفساح المجال لمعالجة الجرحى بسبب تمادي العدوان الإسرائيلي على لبنان”.

تعليم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في لبنان عباس الحلبي إغلاق المدارس في مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية كثيفة منذ ساعات الصباح، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الوزير في بيان إنه “تقرر إقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة اليوم والثلاثاء، في كل من محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وفي الضاحية الجنوبية”، وذلك “نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات”.