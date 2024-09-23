“رئيس الوزراء يوجه بمتابعة الوضع الصحي للفنان دعيبس”

وطنا اليوم_ بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تابع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الحالة الصحية للفنان والمخرج حسين دعيبس، بعد تعرضه مؤخرًا لعارض صحي أدخل على إثرها إحدى دور الرعاية الصحية بعمان.

وقال الرواشدة إنه مهتم بمتابعة الفنان حسين دعيبس والوقوف على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل وأن يعود كسابق عهده إلى الساحة الفنية الأردنية والعربية، كفنان مبدع أثرى المشهد الفني بالعديد من الأعمال الناجحة والمميزة.

والفنان دعيبس من مواليد مأدبا ومن عائلة فنية، دخل مجال الإخراج من خلال التلفزيون الأردني، وعمل مصورًا للعديد من المسلسلات والبرامج، كما أخرج عددًا من الأغاني المصورة وتعاون مع فنانين أردنيين وعرب في هذا المجال، منهم الفنان العراقي كاظم الساهر والفنانة اللبنانية نجوى كرم، وشارك في تصوير العديد من المسلسلات، منها مسلسل “نزهة على الرمال” للمخرج نجدة انزور عام 1987، ومسلسل “عرس الغريب” عام 1999، ومسلسل “وعد الغريب” عام 2015، وغير ذلك من الأعمال.