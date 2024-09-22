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حملة لإنفاذ سيادة القانون في البترا

22 سبتمبر 2024
حملة لإنفاذ سيادة القانون في البترا

وطنا اليوم:قالت سلطة اقليم البتراء انه لوقف بعض الاعتداءات على مركبات وباصات النقل، نفذت مديرية الامن العام اليوم وبالتعاون مع سلطة اقليم البترا التنموي حملة أمنية محدودة للقبض على المعتدين الخارجين عن القانون وضبط الامن في الموقع الاثري. ويذكر ان الاعتداءات على المركبات وباصات النقل ومنعها من السير على الطريق الخلفي لنقل الركاب قد تكرر عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية ما استوجب هذه العملية استكمالاً لحملة سيادة القانون والتنمية التي بدأت السلطة بتنفيذها منذ ٤ كانون الاول ٢٠٢٣ بالشراكة مع الامن العام لإزالة المخالفات من الموقع الأثري وتوفير بيئة آمنة لزوار المدينة الوردية وللحفاظ على سمعة البترا كموقع تراث عالمي واحد عجائب الدنيا السبع الجديدة. وتقوم السلطة بالتعاون مع اجهزة الدولة كافة بتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية لرفع سوية التنمية المستدامة وخلق فرص عمل دائمة لأبناء المجتمع المحلي في قطاع السياحة وفي قطاعات اخرى لتنويع مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتطوير منتجات سياحية جديدة لرفد الاقتصاد المحلي وخلق تجارب سياحية جديدة تساهم في اطالة امد اقامة الزائر مما ينعكس على مستوى الإنفاق وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.


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