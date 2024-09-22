الحرب تدفع الإسرائيليين للهرب .. 40 ألفًا غادروا في 7 أشهر

وطنا اليوم:كشفت معطيات رسمية، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، عن تزايد ملحوظ، في ظاهرة هجرة الإسرائيليين للخارج، حيث غادر أكثر من 40 ألفًا، في الأشهر السبعة الأولى من 2024.

جاء ذلك وفق معطيات لدائرة الإحصاء الإسرائيلية، كشفت فيها عن تصاعد كبير في عدد الإسرائيليين الذين غادروا إلى الخارج العام الجاري مقارنة بـ2023، بعد مرور نحو عام على الحرب على قطاع غزة.

ونقلت القناة (13) العبرية الخاصة عن دائرة الإحصاء (حكومية): “تظهر البيانات الأولية أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2024، غادر أكثر من 40 ألف إسرائيلي البلاد”، دون تحديد وجهاتهم.

كما أظهرت البيانات الأولية للدائرة عودة 27 ألفًا و800 فقط (من الخارج إلى إسرائيل) في ذات الفترة، وفق القناة العبرية.

ويشمل عدد العائدين، من خرجوا سابقًا من البلاد وقرروا العودة أو من قرروا الهجرة إلى إسرائيل من بلد آخر، وفق الأناضول.

وفي السياق ذاته، أكد تقرير نُشر في يوليو/تموز الماضي عن معهد “سياسة الشعب اليهودي” أن ربع اليهود في دولة الاحتلال و40% من فلسطينيي الداخل أصبحوا يفكرون في الهجرة فور أن تتاح لهم الفرصة بسبب الحرب.

وفي 2023، هاجر حوالي 55 ألفًا و300 مواطن من إسرائيل، مقارنة بحوالي 27 ألفًا اختاروا العودة أو الهجرة إلى إسرائيل، خلال 12 شهرًا.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن هذا الإحصاء يعكس انخفاض ثقة المواطنين في قيادة جيش الاحتلال.

وبحسب موقع “فلايت رادار 24″، فقد وصل عدد الرحلات المغادرة من مطار بن غوريون نهاية العام الماضي، إلى 120 رحلة يومياً، وهو أعلى معدل تم تسجيله في المطار خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، مع ما يقارب 24 ألف مسافر يومياً.

فيما هاجر في 2022 حوالي 38 ألف إسرائيلي، وعاد أو هاجر لإسرائيل 23 ألفًا، وفي 2021 غادر إسرائيل 31 ألفًا، وعاد نحو 29 ألفًا، وفق المصدر ذاته.