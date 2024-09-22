القضاء الشرطي يحقق في تجاوزات أثناء القبض على مواطن

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان مدير الامن العام أوعز للقضاء الشرطي مباشرة التحقيق في الفيديو الذي جرى تداوله بتجاوز من قبل عدد من رجال الامن اثناء القاء القبض على احد الاشخاص خلال تجمعات احتجاجية على اثر نتائج الانتخابات النيابية واتخاذ كافة المقتضيات القانونية اللازمة حيال ذلك.