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هل ما فعلته اسرائيل سيدفع اصحاب القضية العادلة للاستسلام؟

منذ ساعة واحدة
هل ما فعلته اسرائيل سيدفع اصحاب القضية العادلة للاستسلام؟

د. عادل يعقوب الشمايله

تغيرت او تعدلت الوزارة الاردنية. خرج من خرج ودخل من دخل في حلقة من سلسلة طويلة سبقتها وستلحقها.
وتجرى احالات لا تتوقف على التقاعد في الجهاز الحكومي المدني والاجهزة الامنية. ويماثل ذلك اجراءات تغيير في جميع دول العالم.
لم ينهدم جهاز مدني ولا عسكري بسبب التغييرات والاحالات.
صحيح ان التغييرات تستبعد احياناً كثيرة اكفاء وفاعلين ومبدعين ويأتي ليحل مكانهم من هم اقل في تلك المواصفات.
وصحيحٌ أيضاً أنْ التغييرات تؤدي الى التخلص من الحديد الصدئ والتنك والبلاستيك المهترئ واصحاب الافكار المتعفنه والادعاءات والمزاعم الزائفة والاجندات التخريبية.
التغييرُ سنةٌ كونية. الاشجارُ تتعرضُ سنويا لرياحَ عاصفةٍ، ولكنْ ليس جميع الاشجار تنخلع من مكانها وتتطاير في مهب الرياح اغصانها.
كما ليسَ جميعُ السدودِ تنهارُ وتجرفها الفيضانات المفاجئة.
عندما تكون للشعب قضيةٌ عادلةٌ فإن جِنَّ سليمان وعفاريته والغامه المخبأة في علب الكولا او البيجر او الوسائد في غرف النوم او الاحذية لن تحول القضية العادلة الى قضية متعدية وظالمة ومتجنية. ولن تدفع الشعب صاحب القضية العادلة للاستسلام.
فلا نامت اعين الجبناء والعملاء.


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