هيئة تنشيط السياحة والجمعية الاردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان ينظمون فعالية احتفالاً بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

وطنا اليوم: نظمت هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع الجمعية الأردنية اليابانية للصداقة وسفارة اليابان في الأردن، عشاءً بمناسبة الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وفي إطار تعزيز التبادل الثقافي بين الأردن واليابان، تم تنظيم ورشة عمل في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي استضافت الأكاديمية خلالها الشيف جونيشي كوريسو من الجيل الرابع للمطعم الحائز على نجمة ميشلان ” هونكي تانكوما ” في كيوتو باليابان .

وقد قام الشيف كوريسو بتعريف الطلاب على مفهوم “الأومامي” وتطبيقه العملي من خلال إعداد طبق مقلوبة بطريقة مبتكرة مستوحاة من المطبخ الياباني. وقد شكلت هذه التجربة فرصة ثمينة للطلاب لاكتساب مهارات جديدة في فنون الطهي الإبداعي واكتشاف آفاق حديثة في عالم الطهي.

كما تم تنظيم نشاط مميز آخر في منطقة عراق الأمير، بغرض تبادل الثقافات، حيث تعاونت نساء أردنيات من المجتمع المحلي هناك، مع الطهاة اليابانيين، وتبادلوا تقنيات الطهي والرؤى الثقافية المتجذرة في تاريخ وتقاليد كل منهما. وقد عززت هذه الورشة التفاهم والاحترام الانساني، مما أدى إلى تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين

كما شهد مطعم دايمة تعاونًا فريدًا من نوعه بين الطهاة الأردنيين واليابانيين، حيث قدموا قائمة من الأطباق المشتركة، في عشاء ثقافي احتفالي. وقد عكس هذا التعاون، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن واليابان، وبين أهمية المطابخ، كجسر للتبادل الثقافي، كما أشار الى ذلك السفير الياباني أوكوياما جيرو في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة

كما شكلت هذه السلسلة من الفعاليات، خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن واليابان، حيث أكدت الالتزام المشترك بالتبادل الثقافي من خلال فن الطهي. مما يساهم في ترسيخ أواصر الصداقة المستمرة بين البلدين منذ سبعة عقود.