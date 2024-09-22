أورنج الأردن تطلق حملة “ابدأ وما تستنى-النت الأقوى عنا” بمناسبة العودة إلى المدارس

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق حملة “ابدأ وما تستنى- النت الأقوى عنا”، والهادفة إلى تشجيع الزبائن الحاليين والجدد من جميع الشرائح والفئات على الاستفادة من خدمات الإنترنت المنزلي الأقوى في المملكة، لضمان تجربة استثنائية للطلاب عند الدراسة والتعليم الإلكتروني، وذلك اتساقاً مع مكانة الشركة كمزود رقمي رائد ومسؤول، وباعتبارها الخيار الأول للإنترنت في المملكة.

وتتضمن الحملة عدداً من العروض المميزة التي تشمل خصومات كبيرة على خدمات إنترنت فايبر المنزلي والجيل الخامس5G البيت وADSL و4G نت وين ما كان، كما أنها تتيح الفرصة لـ 100 زبون لربح اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في هذه الخدمات المتنوعة.

وتتسم عروض الفايبر المنزلي من أورنج بأسعارها التنافسية وجودتها العالية وسرعتها الفائقة خصوصاً في ظل إطلاق العديد من التقنيات الجديدة لأول مرة في الأردن مثل Wi-Fi 6 وFTTR – فايبر لكل غرفة، مما يجعل من التجربة التعليمية أكثر سلاسة ويمكّن الطلاب من تحقيق نتائج أفضل عبر الوصول غير المحدود إلى عدد كبير جداً من المصادر وبالتالي إثراء حصيلتهم المعرفية.

وتسهم خدمات الإنترنت المتقدمة من أورنج في تمكين الزبائن من الاستمتاع بعدد من الأنشطة بسلاسة مثل مشاهدة الأفلام، والمسلسلات والمباريات واللعب أونلاين بأعلى دقة ودون انقطاع بالإضافة إلى الاستمتاع بأقوى تجربة للواقع الافتراضي وغيرها من الخدمات الرقمية.

وتعليقاً على هذه الحملة، أشارت أورنج إلى أن موسم العودة إلى المدارس يحظى بأهمية كبيرة لجميع أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم، كما أن التكنولوجيا والحلول الرقمية باتت جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، وبالتالي فإن تشجيع الزبائن والمستخدمين على الاستفادة من أحدث الخدمات التي تسهم في تطور قطاع حيوي، يقود إلى تقدم المجتمع في جميع المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تطلق حملة العودة إلى المدارس بصورة سنوية في مواكبة لانطلاقة العام الدراسي لتمكين الزبائن من تلبية متطلبات هذه المرحلة بصورة مناسبة.

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