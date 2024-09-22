بيان من الأمن العام حول التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مجموعة من الأشخاص تجمعوا في لواء البترا، ظهر اليوم، وحاولوا الاعتداء على مركبات النقل.

وأكد الناطق الإعلامي أن أولئك الأشخاص قاموا برشق القوة الأمنية بالحجارة، مما استدعى التعامل معهم بالقوة المناسبة، حيث جرى تفريقهم وضبط عدد منهم، وبوشرت التحقيقات في الحادثة لاتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها مستقبلاً.

ولاحقا، قالت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إنه لوقف بعض الاعتداءات على مركبات وباصات النقل، نفذت مديرية الأمن العام اليوم وبالتعاون مع سلطة إقليم البترا حملة أمنية محدودة للقبض على المعتدين الخارجين عن القانون وضبط الأمن في الموقع الأثري.

ويذكر أن الاعتداءات على المركبات وباصات النقل ومنعها من السير على الطريق الخلفي لنقل الركاب قد تكرر عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية ما استوجب هذه العملية استكمالاً لحملة سيادة القانون والتنمية التي بدأت السلطة بتنفيذها منذ ٤ كانون الأول ٢٠٢٣ بالشراكة مع الأمن العام لإزالة المخالفات من الموقع الأثري وتوفير بيئة آمنة لزوار المدينة الوردية وللحفاظ على سمعة البترا كموقع تراث عالمي وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وتقوم السلطة بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة بتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية لرفع سوية التنمية المستدامة وخلق فرص عمل دائمة لأبناء المجتمع المحلي في قطاع السياحة وفي قطاعات اخرى لتنويع مصادر الدخل للمجتمعات المحلية وتطوير منتجات سياحية جديدة لرفد الاقتصاد المحلي وخلق تجارب سياحية جديدة تساهم في إطالة أمد اقامة الزائر مما ينعكس على مستوى الإنفاق وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.