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طقس العرب لطلاب المدارس : ارتدوا الملابس الدافئة غدا

منذ 4 ساعات
طقس العرب لطلاب المدارس : ارتدوا الملابس الدافئة غدا

وطنا اليوم:نصح مركز “طقس العرب” للتنبؤات الجوية، طلاب المدارس في الأردن بارتداء طلاب المدارس أكثر دفئاً الأثنين.
وتوقع “طقس العرب” أن يبقى الأردن نهار الاثنين تحت تأثير كتلة هوائية خريفية لطيفة الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة إلى لطيفة نهاراً مع بقائها باردة نسبياً خلال ساعات الليل.
وأشار إلى استمرار اندفاع تيارات شمالية غربية لطيفة ورطبة نحو الأردن، وظهور كميات من السحب المنخفضة، متوقعا هطول زخات محلية وخفيفة من الأمطار في بعض المناطق الشمالية مع ساعات الصباح.
كما توقع أن يكون الطقس باردا نسبياً خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


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