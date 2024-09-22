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حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

منذ 3 ساعات
حملة توعوية في العقبة للمحافظة على بيئة البحر

وطنا اليوم:نظمت محمية العقبة البحرية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، بالتعاون مع قسم النشاطات التربوية في مديرية التربية والتعليم، حملة توعوية ضمن برنامج “تقييم النفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ”، استهدفت 70 طالبا وطالبة.
وعرض المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة النفايات البحرية في الهيئة الدكتور زاهر الأغوان، الأخطار التي تشكلها النفايات الصلبة الملقاة على الشواطئ خاصة أعقاب السجائر، والتي تلحق أضرارا جسيمة بالشعاب المرجانية وتعرض حياة الكائنات البحرية مثل السلاحف والطيور للخطر، مشيرا إلى أن تلك المواد غير قابلة للتحلل السريع ويستمر ضرره البيئي لعقود.
بدوره، بين رئيس قسم التوعية والعلاقات العامة في محمية العقبة البحرية حمزة المحيسن، أن إنشاء المحمية جاء استجابة لحماية التنوع الحيوي الفريد في خليج العقبة، إلى جانب تعزيز نشر الوعي البيئي بين الأجيال الصاعدة في المنطقة.
وأكد، أهمية دور الطلبة في نشر الوعي بين زملائهم وعائلاتهم، مشيرا إلى أن الحفاظ على البيئة البحرية يبدأ من الشواطئ التي تشهد زوارا يوميا.
ووفرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حاويات مخصصة لأعقاب السجائر على طول الشواطئ.


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