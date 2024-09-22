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الأردن يعزي إيران بضحايا انفجار منجم فحم في خراسان

منذ 5 ساعات
الأردن يعزي إيران بضحايا انفجار منجم فحم في خراسان

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة بضحايا حادث انفجار منجم للفحم في إقليم خراسان جنوبي البلاد، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.


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