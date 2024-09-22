الرئيس الإسرائيلي: لا علاقة لنا بهجمات البيجر في لبنان

وطنا اليوم:أعرب رئيس الكيان الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأحد، عن “رفضه وجود صلة” لبلاده بتفجيرات أجهزة النداء (البيجر) واللاسلكي التي شهدها لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الأعداء لحزب الله”.

وقال في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، إنه “يرفض بشكل قاطع” أية صلة بالعمليتين.

ولدى سؤاله بشكل واضح عما إذا كانت إسرائيل مسؤولة عن الهجمات، قال: “هناك العديد من الأعداء لحزب الله.. عددهم كبير هذه الأيام، لقد خنق حزب الله لبنان ودمره، وصنع الفوضى في لبنان مرارا وتكرارا”.

وتابع: “نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا. هذا كل ما نقوم به. يتعين علينا التصرف كما تفعل أية دولة طبيعية، وكما تفعل بريطانيا، أو أية دولة ذات سيادة.. من أجل الدفاع عن شعبها”.

وحول خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، قال هيرتسوغ إن إسرائيل في “وضع خطير… هناك إمكانية واضحة لتصعيد الوضع”.

وعن ما إذا كانت إسرائيل في حالة حرب مع لبنان، قال إن بلاده “نحن لا نريد الدخول في حرب مع لبنان”، قبل أن يستدرك “لكن لبنان مختطف بواسطة منظمة إرهابية، وهي أيضًا حزب سياسي يسمى حزب الله”.

ورفع الرئيس الإسرائيلي بعد ذلك صورة لعدد من قيادات حزب الله الذين قتلوا إثر غارة إسرائيلية، الجمعة، على الضاحية الجنوبية في بيروت.