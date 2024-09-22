وزيرة النقل تؤكد أهمية جاهزية الأرصاد للتعامل مع فصل الشتاء

وطنا اليوم:زارت وزيرة النقل وسام التهتموني، اليوم الأحد، إدارة الأرصاد الجوية للاطلاع على استعداداتها لفصل الشتاء المقبل، وخطط عملها لمواكبة التطورات العالمية في مجال التنبؤات الجوية.

وأكدت التهتموني، خلال ترؤسها اجتماعا ضم مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب ومدراء المديريات، أهمية جاهزية الإدارة بجميع كوادرها وأجهزة الرصد للتعامل مع فصل الشتاء المقبل.

وأشارت إلى الدور الريادي لـ”الأرصاد” في مراقبة الظواهر الجوية وتقديم المعلومة والتحذيرات الدقيقة ذات العلاقة بالطقس والمناخ للمواطنين بالوقت المناسب.

وأكدت أهمية زيادة برامج التدريب لكوادر وموظفي “الأرصاد” وبناء قدراتهم حتى تكون الإدارة قادرة على التنبؤ بوضع الطقس بشكل علمي دقيق.

وشددت على ضرورة تلبية احتياجات “الأرصاد” وتزويدها بأحدث الأجهزة، وأيضا في نفس الوقت أن تتم صيانة دورية لهذه الأجهزة حتى تعمل على أكمل وجه.

ومن ناحيته، أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أهمية برنامج بيانات الطقس الذي ساهم بعمل قفزة نوعية في عمل “الأرصاد” وذلك عبر استخدام المقاييس الأمطار الإلكترونية التي تسجل كميات الأمطار.

واستمعت الوزيرة إلى إيجاز عن عمل كل مديرية والملاحظات المتعلقة بالنهوض وتطوير عمل الدوائر المختلفة ومواجهة التحديات التي تقف عائقا أمام تطورها، مبدية استعداد الوزارة لتذليل العقبات وحل أي مشكلة تواجه الكوادر الفنية في الدوائر.

وحضر الغجتماع مدير مديرية التنبؤات الجوية ليلى شاهين، ومدير مركز التدريب الدكتور عبد المنعم القرالة، ومدير محطات الرصد الجوي المهندس محمد الشوابكة، ومدير المناخ عمر الحمادين.