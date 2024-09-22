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مليون إسرائيلي في نطاق نيران حزب الله ونتنياهو يتوعد

22 سبتمبر 2024
مليون إسرائيلي في نطاق نيران حزب الله ونتنياهو يتوعد

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أكثر من مليون إسرائيلي في نطاق نيران حزب الله.
نتنياهو يتوعد حزب الله
الى ذلك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:
إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، فأنا أعد بأنه سيفهمها.
وجهنا لحزب الله خلال الأيام الأخيرة الماضية سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد حزب الله اللبناني “حتى يعود سكان الشمال إلى منازلهم بأمان”، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وزير الاقتصاد الإسرائيلي قوله “لا يمكننا أن نترك المنطقة الشمالية كما هي”.
وقال إن “حزب الله لن ينسحب شمالا طواعية، لذا فهناك جزء آخر من الحرب أمامنا” وفق تعبيره.


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