كابيتال بنك يوقع اتفاقية مع نادي عمّان للجولف ليرتقي بتجربة كبار عملائه المصرفية

وطنا اليوم- في إطار سعيه المتواصل لتقديم قيمة مضافة لكبار العملاء، وقع كابيتال بنك اتفاقية مع نادي عمّان للجولف، وذلك بحضور ممثلين من الجانبين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية كابيتال بنك المستمرة لتعزيز تجربة عملائه وتوفير خدمات استثنائية تلبي تطلعاتهم وترتقي بتجاربهم الحياتية من خلال التعاون مع شركاء مرموقين مثل نادي عمّان للجولف.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة كابيتال بنك، نديم خيطان: “نسعى في كابيتال بنك باستمرار لتقديم قيمة مضافة لعملائنا، سواء من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة أو عبر الشراكات التي تعزز تجاربهم. ونحن سعداء بالتعاون مع نادي عمّان للجولف، الذي يعتبر وجهة متميزة لمحبي الجولف في العاصمة. هذا التعاون يعكس التزامنا بتوفير تجارب تتماشى مع تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم.”

من جانبها، أعربت السيدة مجد نجادة، المدير العام لنادي عمّان للجولف عن اعتزازها بالشراكة مع كابيتال بنك، وقالت: “يسرّنا التعاون مع كابيتال بنك الذي يشاركنا نفس القيم والطموحات. نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة استثنائية لعملاء البنك من محبي رياضة الجولف، وتمكينهم من الاستمتاع بخدمات النادي في أجواء مميزة.”

يُذكر أن نادي عمّان للجولف يعد وجهة بارزة لعشاق رياضة الجولف في الأردن، حيث يوفر تجربة فريدة تجمع بين المناظر الطبيعية والخدمة المتميزة على ملعبه الذي يتكون من تسع حفر (PAR 3)، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الجولف في العاصمة.

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عن مجموعة كابيتال بنك:

تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.2 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 744 مليون دينار أردني.

وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.

وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو بنك رقمي يهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.

في عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي وبفضل حصة قدرها 23.97%، مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.

واعترافاً بالتزام كابيتال بنك بالتميز والممارسات التي تركز على العملاء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في العام 2024، حصل البنك على جائزة “أفضل بنك رقمي” في الأردن من مجلة يوروموني، وجائزة “أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن” من Magazine International Business.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.jo