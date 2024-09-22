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عمان الأهلية تستضيف قمة التايمز للجامعات العربية 2024

22 سبتمبر 2024
عمان الأهلية تستضيف قمة التايمز للجامعات العربية 2024

وطنا اليوم:تستضيف جامعة عمان الأهلية بالتشارك مع الجامعة الأردنية قمة التايمز للجامعات العربية 2024 ” 2024 THE Arab Summit” في الفترة 3-5/12/2024، التي تركز على الدور الريادي للمؤسسات التعليمية العليا في دعم التنمية المستقبلية للمجتمعات في المنطقة.
وتجمع القمة قادة الفكر والاستراتيجيين من التعليم العالي والحكومة والصناعة لمناقشة كيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الدول العربية من خلال تعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتطوير التقنيات والابتكارات الجديدة، وتعزيز توفير المهارات، وزيادة التنوع الثقافي لضمان جاهزية قطاع التعليم العالي لقيادة تحوّل تعليمي ودعم تقدم المجتمعات المحلية والإقليمية، مع الإشارة إلى أنّ نتائج

THE Arab Award & THE Arab Rankings 2024
ستُعلن على هامش القمة.
https://www.timeshighered-events.com/arab…/home


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