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مسؤول إسرائيلي: إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت

22 سبتمبر 2024
مسؤول إسرائيلي: إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت

وطنا اليوم:نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي قوله “إذا اندلعت الحرب فستصبح تل أبيب مثل سديروت”.
كما نقلت عنه قوله إن إسرائيل ليست بحاجة “لمناورة برية في لبنان لتحقيق المطلوب”.
من جهته، قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق تامير باردو، إن حكومة نتنياهو كانت تعرف أن كل غارة جوية يمكن أن تقتل المختطفين، ولم يزعجها ذلك.
وأضاف أن إسرائيل اختارت الانتقام وكانت تعلم أنه لا يمكن تحرير كل المختطفين بعمل عسكري.


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